В Песочном под Петербургом открылась парковка для онкокластера

В поселке Песочный состоялось техническое открытие новой автостоянки вблизи медицинского онкологического кластера.

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Он отметил, что новая парковка призвана повысить транспортную доступность района и решить проблему парковки для пациентов и персонала медучреждений.

На территории площадью около 6 тысяч квадратных метров уложен нижний слой асфальта, что уже позволяет разместить до 250 легковых автомобилей. После завершения всех работ весной 2026 года емкость автостоянки будет увеличена до 500 машино-мест.

В Городском центре управления парковками подчеркнули, что в полном формате объект планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Строительные работы продолжатся при установлении устойчивых положительных температур.

Напомним, ранее в Кронштадте также была открыта новая парковка на 198 мест рядом с парком «Остров фортов», что в сумме с существующей создало там зону на 630 машино-мест.