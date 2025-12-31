С задержками рейсов в Пулково и Храброво разбирается транспортная прокуратура

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково и Храброво в Калининграде сохраняются массовые задержки авиарейсов. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия и осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.

По данным прокуратуры, в Пулково задержаны 34 рейса на вылет в 18 городов, включая Москву, Екатеринбург, Казань, Сочи и Калининград. В Храброво задержаны 21 рейс, один отменен. Основными причинами сбоев стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие воздушных судов, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В аэропортах с пассажирами работают помощники транспортных прокуроров. В Пулково в ночное время работала помощник Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Карина Матвеева, в Храброво — помощники прокурора Татьяна Куприянова и Зоя Дзик. Прокуратура отмечает, что, по данным авиакомпаний, пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами при задержках.

Для оперативного реагирования на нарушения круглосуточно действует мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.