В России запустят эксперимент по проверке счетов для получения детского пособия

В России начнется эксперимент по проверке банковских счетов граждан, обращающихся за назначением единого пособия на ребенка.

Пилотный проект пройдет в 2026 году в трех регионах: Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Согласно утвержденным правилам, первый этап (с 1 января по 31 июля 2026 года) будет подготовительным. С 1 августа начнется практический учет денежных поступлений на счета, вклады и депозиты заявителей. Однако непосредственно влиять на решение о назначении пособия результаты проверки будут только с 1 октября 2026 года.

Эксперимент направлен на апробацию нового механизма оценки нуждаемости семей. Ранее в России был принят закон, позволяющий анализировать финансовые поступления граждан для определения их права на детские выплаты.