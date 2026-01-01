В первый день нового года в Пулково задерживаются 18 авиарейсов

Утром 1 января в аэропорту Пулково произошли задержки вылетов ряда авиарейсов. Изменения в расписании коснулись 18 самолетов по различным направлениям.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс DP 519 авиакомпании «Победа» в Астрахань, запланированный на 7:50, был перенесен на 13:20. Рейс той же авиакомпании DP 507 во Владикавказ, изначально назначенный на 8:35, отложен до 13:35. Вылет рейса DP 506 в Махачкалу сместился с 9:10 на 11:10.

Задержки также коснулись рейсов в Калининград. Рейс U6 391 «Уральских авиалиний» с вылетом в 0:05 был отложен до 12:40, а рейс N4 281 авиакомпании Nordwind Airlines, запланированный на 13:00, перенесен на 15:40.

Кроме того, задержан рейс N4 2325 в Новосибирск авиакомпании Nordwind Airlines, который вместо 1:40 теперь должен вылететь в 13:30.