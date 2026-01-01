Цифровой рубль начнут внедрять в бюджетный процесс с 2026 года

С 2026 года в России начинается масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу.

Новая форма национальной валюты станет доступна для расчетов с федеральным бюджетом с 1 января. Следующий этап запланирован на 1 июля 2027 года. Он предусматривает открытие соответствующих операций с бюджетами субъектов Федерации и местными бюджетами, а также с внебюджетными фондами и получателями бюджетных средств.

Крупнейшие банки и их ключевые корпоративные клиенты обязаны обеспечить техническую готовность для операций с цифровым рублем к 1 сентября 2026 года.

Остальные универсальные банки должны выполнить это требование к 1 сентября 2027 года. Все остальные финансовые и торговые организации подключатся к системе к 1 сентября 2028 года.

Отдельные бюджетные расходы, включая социальные выплаты, зарплаты и затраты на капстроительство, можно осуществлять в цифровых рублях с 2025 года по перечню правительства. Такие выплаты производятся исключительно с согласия получателей.

Отметим, что цифровой рубль представляет собой новую, третью форму российской национальной валюты, которая существует параллельно с наличными и безналичными деньгами, не отменяя их. По оценкам Центрального банка, данный инструмент станет привычным способом расчетов в течение пяти-семи лет.