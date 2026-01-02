В Госдуме рассказали, как будет выплачиваться зарплата в январе

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сотрудники, чья заработная плата зависит от оклада или тарифных ставок, получат выплату в полном объеме в январе 2026 года.

В то же время она отметила, что для работников со сдельной оплатой труда предстоит достаточно короткий рабочий период, за который необходимо будет выполнить значительный объем задач, чтобы получить полноценный заработок, пишет РИА Новости.

Напомним, в январе 2025 года — 15 рабочих дней. Новогодние каникулы — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней). Поскольку 3 января выпадает на субботу, выходной переносится на 9 января.