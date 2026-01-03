Синоптик Колесов сообщил о предстоящем похолодании в Петербурге

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о текущей погодной ситуации и предстоящем похолодании.

В своем Telegram-канале он сообщил, что циклон над Балтикой приносит снегопад, но ветер стихает, а мороз сегодня и завтра ослабевает до -4…-5 градусов.

Осадки, по его словам, закончатся днем 5 января, и в городе снова появится солнце. Однако из-за ясного неба в ночь на 6 января ожидается значительное похолодание. Синоптик отметил, что прогноз температур потребует корректировки: в Санкт-Петербурге возможно похолодание до -16…-18 градусов, а в Ленинградской области могут быть зафиксированы первые в этом году морозы до -25 градусов.