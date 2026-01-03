Гарри и Меган намекнули на возможное будущее своих детей в благотворительности

Герцог и герцогиня Сассекские сделали редкое официальное упоминание о своих детях — шестилетнем Арчи и четырехлетней Лилибет — в контексте благотворительной деятельности.

В заявлении, сопровождавшем ребрендинг их организации Archewell в Archewell Philanthropies, было отмечено, что фонд «позволяет супругам и их детям расширять свою глобальную филантропическую деятельность в рамках семьи».

Интерпретация экспертов

Королевский эксперт Ричард Иден расценил это как возможный сигнал о намерении Гарри и Меган постепенно привлекать детей к своей общественной работе в будущем. При этом, как отмечает издание Daily Mail со ссылкой на анонимного друга принца Гарри, это заявление вызвало удивление в их окружении, поскольку пара всегда подчеркивала желание оградить детей от публичности и позволить им самостоятельно выбрать свой путь, без давления титулов и ожиданий.

Баланс между приватностью и публичностью

Упоминание детей совпало с другими шагами, которые делают образ семьи публичным. Незадолго до этого Сассексы выпустили рождественскую открытку с четкими, хотя и постановочными, изображениями Арчи и Лилибет, а также праздничное видео, где дети помогают родителям печь печенье для благотворительности.

В то же время Меган, вернувшаяся в социальные сети в 2025 году, продолжает последовательно защищать лица детей на публичных фотографиях, используя для этого ракурсы или эмодзи. Пара также активно занимается вопросами детской онлайн-безопасности. В октябре, выступая на панельной дискуссии, Меган открыто говорила о своих опасениях по поводу взросления Арчи и Лили в цифровую эпоху.

Таким образом, текущие действия Гарри и Меган отражают попытку найти баланс: с одной стороны, они демонстрируют семейное единство и причастность детей к своим ценностям, с другой — стремятся контролировать степень их публичности и готовить их к вызовам современного мира. Остается открытым вопрос, станет ли благотворительный фонд долгосрочной платформой для публичной деятельности следующего поколения Сассексов.