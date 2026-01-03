Врач Павлова объяснила, почему после праздников тянет на вредную еду

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что тяга к сладкой, соленой или жирной пище в начале января является естественной биологической реакцией организма, а не признаком слабой силы воли.

По ее словам, это явление связано с колебаниями уровня глюкозы в крови, стрессом, недосыпом и работой дофаминовой системы вознаграждения, пишет «Петербургский дневник».

Павлова дала несколько советов, как помочь организму восстановиться и снизить тягу к нездоровой еде: соблюдать регулярное питание, включать в рацион белок и сложные углеводы, пить больше простой воды, а также обеспечить себе достаточный и качественный сон.