Суббота, 3 января 2026
$78.23 €92.09 ¥11.16
-7.8 C
Санкт-Петербург
Новости

Врач Павлова объяснила, почему после праздников тянет на вредную еду

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что тяга к сладкой, соленой или жирной пище в начале января является естественной биологической реакцией организма, а не признаком слабой силы воли.

По ее словам, это явление связано с колебаниями уровня глюкозы в крови, стрессом, недосыпом и работой дофаминовой системы вознаграждения, пишет «Петербургский дневник».

Павлова дала несколько советов, как помочь организму восстановиться и снизить тягу к нездоровой еде: соблюдать регулярное питание, включать в рацион белок и сложные углеводы, пить больше простой воды, а также обеспечить себе достаточный и качественный сон.

Наука

В 2026 году человечество вернется на Луну после полувекового перерыва

В 2026 году запланирована первая за более чем 50 лет пилотируемая миссия к Луне. Экипаж космического корабля «Орион» в рамках программы NASA «Артемида-2» совершит облет естественного спутника Земли и вернется обратно. Это станет первым шагом в амбициозной программе по возвращению человека на лунную поверхность и созданию там постоянного присутствия.Исторический контекст и цели программыПоследний раз астронавты находились на Луне в декабре 1972 года в рамках миссии «Аполлон-17». Программа «Артемида» призвана возобновить исследование Луны, на этот раз с целью создать устойчивую инфраструктуру, включая орбитальную станцию Gateway и базу на поверхности. Эта программа рассматривается как полигон для отработки технологий, необходимых для будущих полетов на Марс.Текущий статус и технические вызовыМиссия «Артемида-2» станет первой пилотируемой в программе. Ей предшествовал успешный беспилотный полет «Артемида-1» в...
Новости

Дропперов по делу Ларисы Долиной обязали выплатить певице 49 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле постановил взыскать в пользу певицы Ларисы Долиной почти 49 миллионов рублей с девяти так называемых дропперов, чьи банковские счета были использованы мошенниками для хищения ее денег.Общая сумма взыскания с каждого из фигурантов, проживавших в Йошкар-Оле, составила 48 млн 950 тыс. рублей в качестве компенсации за неосновательное обогащение, пишет ТАСС. Согласно решению суда, с каждого из ответчиков взысканы деньги не в равных долях: от 3 до 13,5 млн рублей.Предыстория мошенничестваКак ранее сообщалось, в апреле 2025 года Лариса Долина, следуя указаниям телефонных мошенников, действовавших с территории Украины, перевела свои сбережения, в том числе вырученные от продажи квартиры, на предоставленные ей банковские счета.Часть этих счетов была открыта дропперами — лицами, предоставившими свои реквизиты для незаконных операций, — буквально за...
Интересное

новости СПб ленобласть дети полиция суд погода авария Россия петербург следствие метро происшествия закон москва работа деньги кино бюджет Новый год задержание ученые мчс скандал пушкин пенсии врач такси тарифы снег мусор александр дрозденко налоги олимпиада транспорт михаил леус следственный комитет зарплата ветер космос ксения собчак общественный транспорт гати Александр Колесов школы депутаты

