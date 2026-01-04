Судебные приставы выдворили из России более 54 тысяч иностранцев за 11 месяцев

За первые 11 месяцев 2025 года судебные приставы принудительно выдворили из Российской Федерации 54,4 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства.

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В предыдущем, 2024 году, за аналогичный период было выдворено 79 тысяч иностранцев. Пик пришелся на весь 2024 год, когда из страны были принудительно выдворены более 87 тысяч человек в 66 государств.

Это почти в два раза больше, чем в 2023 году (44 тысячи человек в 60 государств). Усиление мер миграционного контроля последовало после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта 2024 года.

В 2024 году был изменен механизм принятия решений о выдворении. С 5 февраля 2025 года решения по нарушениям правил въезда, пребывания и незаконной трудовой деятельности переданы от судов должностным лицам МВД.

В результате, если в 2024 году суды вынесли 162 тысячи постановлений о выдворении по этим статьям, то в 2025 году, в начале года, судебных решений было лишь около 11 тысяч.

Отмечается, что более половины иностранцев после получения решения о выдворении покидают территорию России самостоятельно. Остальных до государственной границы препровождают судебные приставы в принудительном порядке.