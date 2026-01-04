Александр Овечкин пострадал в матче НХЛ получил травму, но остался без очков

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго Блэкхокс».

Инцидент произошел во втором периоде, когда игрок «Чикаго» Брент Сени нанес Овечкину удар локтем в лицо, после чего форвард покинул лед с окровавленным лицом. Он вернулся в игру позже, но результативными действиями не отметился. Команда Овечкина проиграла со счетом 3:2, потерпев второе поражение подряд в новом году.

Контекст матча и турнирное положение

Отметим, что «Вашингтон» подошел к игре после неудачного поражения от «Оттавы», впервые в сезоне упустив преимущество в две шайбы. Встреча с «Чикаго», одним из аутсайдеров лиги, рассматривалась как возможность вернуться к победам. Однако гости открыли счет уже на 3-й минуте благодаря пасу российского форварда Ильи Михеева. Несмотря на быстрый ответ «Вашингтона», «Чикаго» сохраняли игру под контролем. Овечкин до инцидента имел несколько моментов, но реализовать их не смог.

Личная статистика Овечкина

Для Александра Овечкина этот матч стал четвертым подряд без заброшенных шайб. Ранее он успешно выступал против «Чикаго»: в 26 предыдущих встречах набрал 32 очка (17 голов + 15 передач). Последняя игра против «ястребов» 5 апреля 2025 года стала исторической — тогда Овечкин сравнялся со Уэйном Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ (894).

После поражения «Вашингтон» опустился на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где борьба за плей-офф остается крайне напряженной. Состояние здоровья Овечкина после полученной травмы будет уточнено.