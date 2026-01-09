В 2026 году на программу ОМС в Петербурге выделено 309 млрд рублей

На программу ОМС в Санкт-Петербурге выделено 309 миллиардов рублей в 2026 году. Общая сумма превысила прошлогодний бюджет на 19 миллиардов рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, постановление об утверждении бюджета подписал губернатор Северной столицы. Из общей суммы 129 миллиардов рублей составят средства бюджета Санкт-Петербурга, а 181 миллиард рублей поступят в виде страховых отчислений.

В реализации программы будут участвовать 411 медицинских организаций, из которых 340 работают в системе обязательного медицинского страхования.

В перечень лекарственных препаратов, которые петербуржцы могут получить бесплатно, включены 990 наименований. Также были расширены виды сложной и дорогостоящей медицинской помощи по онкологии, кардиохирургии, трансплантологии, эндокринологии и офтальмологии, которые теперь доступны по полису ОМС.