Эксперты советуют, как плавно вернуться к работе после праздников

После 11 дней новогодних каникул большинство россиян в понедельник вернутся к работе. Психологи дали рекомендации, как сделать этот переход плавным и снизить уровень стресса.

По мнению когнитивно-поведенческого терапевта Анатолия Абашина, главная ошибка — впадать в крайности: либо полностью бездействовать, либо пытаться «фигачить» с первого дня. Он советует в оставшиеся выходные комбинировать отдых и подготовку к работе, уделяя каждому занятию около 50% времени, пишет 360.ru.

Для снижения тревожности специалист рекомендует бегло просмотреть рабочую почту, чтобы оценить общую ситуацию, выписать 3-5 ключевых задач на понедельник и подготовить одежду и сумку. Однако важно не превращать подготовку в полноценную работу, чтобы не усиливать стресс.

Психолог Татьяна Гилева отмечает, что попытка заглушить тревогу делами — не всегда правильный путь. Лучше попытаться понять её причину, а если на работу идти страшно — найти поддержку и обсудить это с кем-то.

Чтобы сместить фокус с мысли «праздники закончились», Абашин советует не думать о длительном рабочем периоде, а сузить внимание до первого дня. Также полезно запланировать на понедельник что-то приятное — прогулку, любимый обед или поход в кафе — и не ставить на этот день сложные задачи.