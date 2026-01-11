Священник РПЦ объяснил тягу россиян к празднованию Старого Нового года

Руководитель информационной службы Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков прокомментировал традицию празднования Старого Нового года в ночь с 13 на 14 января.

Исторический контекст и отношение Церкви

Волков напомнил, что разница в датах связана с переходом России в 1918 году на григорианский календарь (новый стиль), в то время как Русская православная церковь продолжает жить по юлианскому календарю. В XX–XXI веках разница между ними составляет 13 дней.

Священник сказал, что россияне живут в ситуации двух календарей: гражданского и церковного, которые отличаются на 13 дней. Он отметил, что так как русские люди любят разные торжества, то старый Новый год по юлианскому календарю, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, стал для многих дополнительным приятным праздником. По его мнению, в этом праздновании нет ничего плохого, но придавать ему особое значение тоже не стоит.

О праздновании Нового года в Рождественский пост

Отвечая на вопрос о том, как сочетается светский Новый год с Рождественским постом, Волков отметил, что пост не настолько строг, чтобы лишать верующих возможности встретить праздник, пишет РИА Новости.

Священник Александр Волков заключил, что все, конечно, празднуют Новый год, просто воздерживаясь от мясной и молочной пищи, но не более того. Он добавил, что радость общения в праздник никак не определяется употреблением тех или иных блюд.

Таким образом, в РПЦ видят в Старом Новом году добрую народную традицию, не противоречащую церковному уставу, но и не наделяют ее особым религиозным смыслом.