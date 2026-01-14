Арендаторы лесных участков в Ленобласти выплатили 30 млн рублей за нарушения

Комета 3I/ATLAS — третий в истории наблюдений объект, чье происхождение находится за пределами Солнечной системы. Третий подтвержденный гость из межзвездного пространстваОбъект был зафиксирован 1 июля телескопами системы ATLAS, принадлежащей NASA. Цифра «3» в обозначении официально указывает на его статус третьего обнаруженного тела внесолнечного происхождения.Первыми двумя стали астероид Оумуамуа (2017) и комета Борисова (2019). Кометная природа нового объекта была установлена путем анализа, выявившего признаки газопылевой активности вокруг ядра.Ключевым доказательством межзвездного происхождения служит его гиперболическая траектория и скорость около 60 километров в секунду, что превышает значение, необходимое для преодоления гравитации Солнца. Это означает, что после сближения со светилом комета навсегда покинет нашу систему.Происхождение и путь космического скитальцаУченые предполагают, что объект мог быть выброшен из своей родной планетной системы миллионы лет назад. Одним...