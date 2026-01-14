Арендаторы лесных участков в Ленобласти выплатили 30 млн рублей за нарушения

За 2025 год арендаторы лесных участков в Ленинградской области заплатили 30 миллионов рублей штрафов за нарушения лесного законодательства.
Как отметила руководитель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева, позиция надзорных органов, которую некоторые арендаторы пытались оспорить, находит подтверждение в судебной практике, сообщает allnw.ru.
С учетом того, что 90% лесных угодий региона переданы в аренду, контроль за соблюдением правил их использования остается одной из приоритетных задач государственного экологического надзора.