Меган Маркл смогла изменить стиль королевской семьи

Эксперты считают, что Меган Маркл оказала серьезное влияние на модные традиции британской королевской семьи. Ее подход бросает вызов устоявшимся дресс-кодам и контрастирует с укорененным стилем принцессы Уэльской Кейт.

Сравнительный анализ модных стратегий двух герцогинь

Аналитики отмечают важное различие в стилистическом влиянии двух представительниц британской монархии. Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон часто называют королевой стиля за ее обаяние и доступный образ. Однако именно герцогиня Сассекская Меган Маркл запустила радикальные перемены в модном ландшафте королевской семьи.

Как указывает историк моды Рози Харт, Кейт Миддлтон, выйдя замуж за принца Уильяма, создала публичный образ, близкий широкой аудитории. Она умело интегрировала в свой гардероб вещи из масс-маркета. Ее выбор, включая культовое верблюжье платье Reiss или синее платье-халат Issa, сформировал знаменитый «эффект Кейт». Многие вещи после ее появления в них раскупались мгновенно.

В свою очередь Меган Маркл последовательно демонстрировала готовность отступать от традиционных королевских протоколов, выбирая смелые, а иногда и минималистичные образы, что расширило представление о допустимом стиле для члена королевской семьи.

Эволюция стиля принцессы Уэльской и ее роль в поддержке индустрии

Стиль Кейт Миддлтон заметно эволюционировал после того как она обрела уверенность в собственном вкусе. Эксперты считают ее пионером в создании уникального образа для монарших особ. Этот образ балансирует между сдержанной элегантностью и современными трендами.

Важной частью ее деятельности стала последовательная поддержка британских дизайнеров. В их числе Дженни Пэкхэм, Эмилия Уикстед и дом Alexander McQueen.

По мнению аналитиков, такое покровительство выводит локальные таланты на международную арену и укрепляет позиции всей британской модной индустрии.

Исторический контекст и влияние других членов семьи

Эволюция королевского дресс-кода имеет глубокие исторические корни. Стремление монархии выглядеть ближе к обществу прослеживается еще со времен королевы Виктории. Королева Елизавета II продолжала эту традицию и вносила свои коррективы. Например, она приняла решение об отмене бала дебютанток.

Королева Камилла также следует этой линии. Ее стиль характеризуют как традиционный, но с современными элементами. Она часто выбирает элегантные платья-пальто и добавляет личные детали. Ярким примером стало коронационное платье с вышивкой в виде ее собак.