УФАС включило компанию «Селенга» в реестр недобросовестных поставщиков

УФАС Санкт-Петербурга включила компанию «Селенга» в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) за неисполнение условий государственного контракта. Теперь фирма не сможет участвовать в закупках в течение двух лет.

По данным антимонопольной службы, с заявлением о включении сведений о поставщике в реестр обратилось предприятие АО «НПП «Краснознаменец». Ранее стороны заключили контракт на поставку электропечи с защитной атмосферой в контейнере. Поставщик подписал проект контракта, однако так и не представил заказчику обеспечение его исполнения, а также не направил своих объяснений по данному вопросу.

В результате заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и обратился в антимонопольную службу. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу.

Антимонопольная служба сочла действия компании «Селенга» недобросовестными и включило сведения о ней в РНП. Включение в реестр влечет за собой запрет на участие в государственных и муниципальных закупках сроком на два года.