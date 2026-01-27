Число российских туристов во Вьетнам может увеличится в 2026 году

Вьетнам может стать доступнее для российских туристов в 2026 году. Туроператоры планируют расширить географию и частоту прямых рейсов из регионов России, а также развивать экскурсионные и комбинированные туры.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ожидает рост популярности Вьетнама в следующем году. Эксперты связывают это с несколькими факторами: увеличением числа перелетов, расширением экскурсионных программ и повышением общего уровня комфорта за счет включения в программы проверенных и премиальных отелей, сообщает «ФедералПресс».

Ожидания представителей рынка варьируются от осторожных до очень оптимистичных. Некоторые специалисты сообщают об увеличении спроса на летний сезон до 2,5 раз. Такой рост стал возможен перераспределением туристических потоков. Вьетнам рассматривается как оптимальное соотношение цены, качества и экзотики на фоне дорогих стран региона.

Текущая динамика бронирований подтверждает положительные ожидания. На данный момент наблюдается активный спрос с глубиной продаж до середины осени 2026 года. Туристы стремятся зафиксировать стоимость туров, чтобы обезопасить себя от возможных колебаний валютного курса. Популярные отели на ключевых курортах, таких как Дананг и Фукуок, распродаются за 7–8 месяцев до заезда, что дополнительно стимулирует раннее бронирование.

Общим трендом станет рост как частоты рейсов, так и географии вылетов. Ожидается, что спрос на Вьетнам продолжит увеличиваться, что и стимулирует дальнейшее расширение авиапрограмм. Летом 2026 года из Москвы в Нячанг планируются рейсы 2–3 раза в неделю. Также появятся прямые перелеты из многих регионов, включая Екатеринбург, Красноярск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Хабаровск.

Ряд туроператоров уже сформировали расписания, в том числе и для курорта Дананг, куда появятся рейсы с Дальнего Востока. Другие компании рассматривают расширение программ не только на основные курорты, но и на остров Фукуок.

Помимо роста перелетов, изменится и сам турпродукт. Ключевым направлением станет развитие экскурсионных и комбинированных туров, включая поездки по нескольким азиатским странам. Также расширятся предложения формата «все включено», а популярные пляжные отели будут предлагать больше гарантированных мест. Объемы программ по Вьетнаму у некоторых игроков планируется увеличить минимум вдвое, включив в них не только пляжный отдых, но и экскурсии.