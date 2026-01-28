Штраф за неоплаченную парковку в Петербурге могут увеличить до 5 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге планируют увеличить штраф за неоплаченную парковку с трех до пяти тысяч рублей.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга разработал законопроект об увеличении штрафов за неоплату стоянки на платной парковке. Согласно инициативе, размер административного штрафа для граждан и индивидуальных предпринимателей может вырасти до пяти тысяч рублей или почти на 70%.

Такое решение связано с введением новых тарифов за пользование платными парковками. При определенных условиях действующий штраф в три тысячи рублей может оказаться ниже итоговой суммы платы за долгую стоянку, сообщает ТАСС.

В целях обеспечения соразмерности и справедливости наказания представители транспортного блока Северной столицы предложили увеличить сумму штрафа.

На данный момент водителям легковых автомобилей в зонах с почасовой оплатой 360 рублей выгоднее получить штраф, чем платить за парковку, если они оставляют машину более чем на 8,5 часа. В зонах с тарифом 280 рублей в час эта граница возрастает до 10,8 часа. Для владельцев грузовиков и автобусов указанные лимиты сокращаются в два раза.

Параллельно для юридических лиц штраф может составить 30 тысяч рублей. Данный законопроект в настоящее время находится на этапе межведомственного согласования.