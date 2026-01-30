В Петербурге создадут систему с онлайн-слежения за курьерами для контроля ПДД

В Санкт-Петербурге запустят геоинформационную систему для онлайн-отслеживания курьеров. С ее помощью Смольный планирует штрафовать компании-операторы за нарушения правил дорожного движения.

Система позволит в реальном времени видеть местоположение курьеров, их маршруты и принадлежность к конкретной компании. В случае нарушения, например, выезда в запрещенную зону или пересечения «красной линии», штрафы будут применяться к самой компании-оператору. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Система упростит разбор дорожных происшествий и повысит ответственность курьеров, которые часто создают опасные ситуации, двигаясь по пешеходным дорожкам, добавил вице-губернатор на прямой линии правительства Северной столицы.

Ранее врио председателя Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков говорил о необходимости комплексного подхода к регулированию работы курьерских служб и средств индивидуальной мобильности. По его мнению, каждое направление требует отдельного внимания, но для достижения реального результата необходим синергетический эффект.

По его словам, целью разрабатываемых мер является создание прозрачной и эффективной системы. Она должна интегрировать новые виды мобильности в городскую транспортную сеть, одновременно обеспечивая порядок и безопасность для всех участников дорожного движения.