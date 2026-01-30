Петербуржцам рассказали о способе сэкономить на проезде в автобусах

Жители Санкт-Петербурга могут сократить расходы на поездки в общественном транспорте, используя электронную карту или мобильное приложение «Подорожник».

Во время прямой линии правительства Северной столицы вице-губернатор Петербурга Поляков ответил на вопрос о высокой стоимости проезда. Он рассказал, что «гостевой тариф» рассчитан на туристов и им пользуется менее 2% пассажиров.

По его словам, 98% пассажиров экономят с помощью системы «Подорожник», действующей в городе уже 15 лет. По льготному тарифу стоимость проезда в наземном транспорте составляет 65 рублей вместо 88. Первая пересадка на другой маршрут в течение 60 минут обходится в 14 рублей, а все последующие пересадки в этом временном интервале — бесплатно.

Как сообщил Поляков, за 2025 год пользователи «Подорожника» суммарно сэкономили свыше 15 миллиардов рублей. Ежегодно из бюджета города выделяются миллиарды рублей на субсидирование перевозчиков, чтобы сделать поездки комфортными и доступными.

С весны 2025 года у горожан также появилась возможность использовать мобильное приложение «Подорожник» вместо пластиковой карты. Оно позволяет моментально пополнять баланс. За 10 месяцев с момента запуска приложение было установлено свыше 500 тысяч раз, и число его пользователей продолжает расти.

Кроме того, с 2026 года в Петербурге действует единый тариф на проезд в пригородных электричках в размере 65 рублей. Это снизило стоимость некоторых поездок почти вдвое. Параллельно идет обновление подвижного состава электропоездов для повышения комфорта пассажиров.