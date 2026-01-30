Денис Минкин утвержден на пост председателя Комитета по транспорту Петербурга

В Санкт-Петербурге назначили новых председателей Комитетов по молодежной политике и транспорту. Кадровые решения вступают в силу с 2 февраля 2026 года.

Комитет по транспорту возглавит Денис Минкин. До перехода на новую должность он являлся директором СПб ГУП «Горэлектротранс». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена Елена Разумишкина. Ранее она занимала должность главы администрации Центрального района города.

Новым руководителем администрации Центрального района стал Александр Векслер. До этого назначения он работал заместителем главы администрации того же района.