Денис Минкин утвержден на пост председателя Комитета по транспорту Петербурга

В Санкт-Петербурге назначили новых председателей Комитетов по молодежной политике и транспорту. Кадровые решения вступают в силу с 2 февраля 2026 года.

Комитет по транспорту возглавит Денис Минкин. До перехода на новую должность он являлся директором СПб ГУП «Горэлектротранс». Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Председателем Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена Елена Разумишкина. Ранее она занимала должность главы администрации Центрального района города.

Новым руководителем администрации Центрального района стал Александр Векслер. До этого назначения он работал заместителем главы администрации того же района.

Павел Манзюк: строитель с боевым опытом, готовый вести за собой

В строительстве Павел Манзюк работает давно и знает в этом толк. Во время службы на СВО он получил тяжелое ранение. А недавно Павел решился последовать совету сослуживца и обратился в Мультицентр, где ветеранам помогают с переобучением и получением новой профессии.Павел ищет работу, по-прежнему душа его лежит к строительной сфере. Но скоро он сможет работать и оператором 3Д-печати. Готов брать на себя руководящую роль. Сам он называет себя щепетильным в работе, стремится к идеальному результату и ждёт того же от команды.Своё резюме и подход к делу Павел представил в видеоролике, опубликованном в рамках проекта «Мост возможностей: Ветераны СВО и Бизнес», который реализует АНО «Традиции и современность» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области на портале AllNW.Проект также знакомит бизнес с государственными...
Сергей Артемьев: после ранения на СВО — к профессии оператора видеонаблюдения

Во время спецоперации Сергей Артемьев получил ранение и прошёл долгий путь: госпиталь, лечение, протезирование и реабилитация. Сегодня он осваивает современную и востребованную профессию оператора видеонаблюдения, чтобы вскоре найти работу с достойной зарплатой.Свою историю и планы Сергей поведал в видеорезюме, опубликованном в рамках проекта «Мост возможностей: Ветераны СВО и Бизнес» на портале AllNW. Проект реализуется АНО «Традиции и современность» при поддержке гранта губернатора Ленинградской области.Помимо размещения резюме ветеранов, проект информирует бизнес о государственных мерах поддержки при трудоустройстве участников СВО. Также здесь публикуются истории успеха тех, кто уже нашёл себя в гражданской профессии после службы.
