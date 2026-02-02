Женские оверсайз костюмы могут стать главным трендом весны-лета 2026

Главным трендом женского гардероба весной и летом 2026 года может стать брючный костюм свободного кроя. Оверсайз-силуэт с прямым пиджаком и широкими брюками отвечает запросу на комфорт и универсальность.

Данный комплект может сочетать элементы ретро-стиля 80-х, современный подход к силуэту и легко адаптируется для различных ситуаций. Он подходит как для деловой среды, так и для повседневной носки, позволяя создавать множество образов на основе одного базового предмета.

Популярность свободного кроя отражает глубинные социальные изменения. Современные женщины все чаще выбирают одежду, которая не ограничивает движения и подчеркивает индивидуальность, а не следует жестким стандартам. Оверсайз-костюм станет ответом на запрос о свободе и удобстве без ущерба для стиля, сообщает «Петербург2».

Ключевыми элементами тренда являются прямой пиджак с акцентированными плечами и широкие брюки. Такой силуэт считается универсальным и подходящим для разных типов фигур. Стилисты отмечают, что комплект не требует сложной комбинаторики и сам по себе создает завершенный образ.

Практическим преимуществом является возможность носить пиджак и брюки как вместе, так и по отдельности, комбинируя их с другими элементами гардероба. Для разнообразия можно использовать контрастные аксессуары, например, яркую обувь, шейный платок или ремень, подчеркивающий талию.

Возвращение силуэтов, ассоциирующихся с силой и независимостью, воспринимается как своеобразный жест уверенности в себе. Многие известные бренды включили оверсайз-костюмы в свои коллекции, что подтверждает глобальный характер этого тренда.

Таким образом, брючный костюм трансформировался из строгого символа офисного дресс-кода в актуальный инструмент для самовыражения.