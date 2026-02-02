Hyundai Motor отказалась от права на обратный выкуп бывшего завода в Петербурге

Южнокорейская компания Hyundai Motor официально подтвердила отказ от права обратного выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге.

Компания не воспользовалась правом обратного выкупа предприятия в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

При этом Hyundai Motor продолжит выполнять гарантийные обязательства и оказывать сервисное обслуживание автомобилей своей марки, ранее проданных на российском рынке. В компании подчеркнули приверженность оказанию этих услуг в будущем.

Напомним, что завод был продан в 2024 году. Сделка включала условие о праве обратного выкупа в течение последующих двух лет. Этот срок завершился в январе 2026 года.

Новым владельцем производственной площадки стала группа AGR Automotive Group. Сообщалось, что 17 декабря 2025 года на бывшем заводе Hyundai была выпущена тестовая партия автомобилей китайского бренда GAC. Ранее на этих мощностях было запущено производство автомобилей под новым брендом Solaris.