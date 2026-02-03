Ученые предупредили о потенциальном вреде звуковых устройств для развития мозга

Исследователи предостерегают родителей от использования розового и других типов широкополосного шума для улучшения сна у детей. Ученые установили, что такие звуки могут сокращать важнейшую фазу быстрого сна, критическую для развития мозга ребенка.

Авторы исследования из Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета сообщили, что воспроизведение розового шума во время сна может уменьшить восстановительную фазу REM и помешать полноценному отдыху. В эксперименте с участием 25 здоровых взрослых было зафиксировано сокращение продолжительности быстрого сна почти на 19 минут при использовании розового шума на уровне 50 децибел, сообщает Planet Today.

Профессор Матиас Баснер отметил, что эти результаты особенно актуальны для детей, чей мозг находится в стадии активного развития и которые проводят в фазе быстрого сна значительно больше времени, чем взрослые. Нарушение этой фазы сна связывают с проблемами консолидации памяти, эмоциональной регуляции и развития когнитивных функций.

Специалисты выяснили, что обычные беруши оказались эффективными в защите сна от внешних шумов, чем широкополосные звуковые устройства. Авторы исследования рекомендуют родителям с осторожностью подходить к использованию звуковых аппаратов в детских спальнях.