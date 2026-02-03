Эксперт Вафин усомнился в угрозе лудомании для легализации онлайн-казино

Проблема игровой зависимости в России может не стать непреодолимым препятствием для легализации онлайн-казино. По мнению эксперта, в обществе существуют социальные и культурные ограничители, сдерживающие развитие лудомании.

Политпсихолог Артур Вафин в разговоре с RuNews24.ru сообщил, что проблема лудомании в России может быть не столь острой. Эксперт сообщил, что глобального рынка онлайн-гемблинга в 2025 году оценивается в 105–118 миллиардов долларов, причем сегмент онлайн-казино составляет от 21 до 38 миллиардов.

По его словам, российский легальный рынок азартных игр в 2025 году достиг 2,4 триллиона рублей без учета онлайн-сегмента.

Также Вафин сослался на оценку Всемирной организации здравоохранения, согласно которой около 1,2% взрослого населения в мире имеют расстройство, связанное с азартными играми. При этом он подчеркнул, что в России отсутствует полная официальная медицинская статистика по этому вопросу, что может указывать на меньшую актуальность проблемы.

Эксперт связал способность россиян к самоконтролю с традиционными ценностями, такими как верой и семьей, которые не позволяют человеку проиграть все. Он также привел пример, когда игроки обращаются к психологу не для избавления от желания играть, а для получения мотивации и помощи в достижении победы.