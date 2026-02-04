В Петербурге поддержали законопроект об усилении защиты исторических зданий

Депутаты Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга приняли законопроект, направленный на усиление охраны исторических зданий. Инициатива предполагает введение обязательных изыскательских работ при адаптации памятников.
Парламентарии одобрили в первом чтении законодательную инициативу, нацеленную на повышение уровня защиты объектов культурного наследия. Группа депутатов выступила с предложением внести изменения в федеральное законодательство.
Суть законопроекта заключается во включении инженерных изысканий в перечень обязательных мероприятий при проведении работ по приспособлению памятников истории и культуры к современному использованию. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа Петербурга.
Данная мера призвана обеспечить тщательную подготовку к реставрации и модернизации, минимизируя риски повреждения объектов.