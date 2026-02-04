В Петербурге поддержали законопроект об усилении защиты исторических зданий

Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийском городе Юрмала в 2010 году. На данный момент активы артистки в Латвии заморожены из-за санкций Евросоюза.Квартира в ЛатвииНародная артистка России Лариса Долина является владелицей квартиры в курортном городе Юрмала на территории Латвии. Недвижимость была приобретена в 2010 году с использованием ипотечного кредита. Общая площадь жилья составляет 123,9 квадратного метра. Квартира расположена в непосредственной близости от берега Рижского залива, сообщает РИА Новости. По текущим рыночным оценкам, ее стоимость превышает 27,4 миллиона рублей. Однако 2024 году финансовые активы и имущество певицы на территории Латвии были заблокированы. Эта мера последовала после включения имени Ларисы Долиной в санкционный список Европейского союза.Анализ предложений на латвийских онлайн-площадках по продаже недвижимости показывает, что в том же доме, где находится квартира...