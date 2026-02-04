Ученый Имянитов сообщил о частоте заболеваний раком молочном железы в России

Российский ученый Евгений Имянитов рассказал о значении открытия гена наследственного рака молочной железы BLM. По его словам, обнаруженный ген уже включен в клинические панели для обследования пациенток.

Профессор Евгений Имянитов руководил группой исследователей в 2012 году и открыл ген BLM, связанный с наследственной предрасположенностью к раку молочной железы.

По словам ученого, это открытие привело к серии важных выводов. Оказалось, что у некоторых пациенток с этим видом онкологии также присутствует генетическое заболевание — синдром Блума, причем в России была обнаружена его ранее неизвестная разновидность, не сопровождающаяся характерным покраснением кожи лица.

В беседе с «Петербургским дневником» Имянитов отметил, что наследственные формы рака являются одним из самых распространенных генетических заболеваний. По его словам, у 2–3% населения присутствуют унаследованные мутации, значительно повышающие риск развития определенных видов онкологии.

Своевременное генетическое тестирование позволяет выявить таких людей, обеспечить раннюю диагностику и улучшить прогноз, добавил эксперт.

Ученый также сообщил, что в ходе исследований была случайно обнаружена группа людей с синдромом Блума, у которых заболевание долгое время не проявляется благодаря сильным компенсаторным механизмам организма. По его мнению, изучение данного феномена может в перспективе помочь в разработке новых методов терапии.