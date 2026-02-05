Девушка забрала 2,4 млн рублей у пенсионерки с Белградской улицы

Сотрудники полиции задержали 19-летнюю подозреваемую в хищении больше 2,4 миллиона рублей у пенсионерки в Санкт-Петербурге. Девушка действовала по указанию неизвестных мошенников.

В отдел полиции Фрунзенского района Северной столицы обратилась 79-летняя жительница дома на Белградской улице. По словам пенсионерки, с ней связался неизвестный человек, который убедил ее передать все накопления для процедуры декларирования.

В результате женщина передала курьеру 10,6 тысячи долларов 14 тысяч евро и 600 тысяч рублей. Общий ущерб от действий мошенников составил свыше 2,4 миллиона рублей.

На основании произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители задержали подозреваемую у дома на Купчинской улице четвертого февраля. Ей оказалась 19-летняя девушка, предположительно выполнявшая роль курьера.