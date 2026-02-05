ФАС проверит ценообразование крупнейших производителей маргарина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям маргарина по всей стране для анализа цен. В то же время УФАС Санкт-Петербурга начало проверку обоснованности цен на основные виды хлеба.

Сотрудники антимонопольной службы проведут масштабный анализ рынка маргарина. Запросы о предоставлении данных направлены компаниям из 16 регионов России, включая таких крупных производителей, как ГК «РУСАГРО» и ГК «ЭФКО».

В пресс-службе УФАС по Петербургу отметили, что от организаций потребуется информация об объемах производства и реализации, себестоимости, оптово-отпускных ценах и рентабельности продаж за 2025 год.

Также антимонопольщики запросили разъяснения в случае повышения цен с начала 2026 года. ФАС оставила за собой право применить меры антимонопольного реагирования при выявлении нарушений.

Параллельно УФАС Санкт-Петербурга приступило к изучению обоснованности оптовых цен на наиболее востребованные виды хлеба и булочных изделий из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Анализу подвергнутся финансово-экономические показатели как производителей, так и сбытовых организаций за прошлый год.

Ведомство также готово принять соответствующие меры в случае обнаружения признаков нарушений.