Россиянам посоветовали не бояться автомобилей с пробегом в 150 тысяч километров

Эксперты предупреждают, что автомобили с небольшим пробегом в 50-60 тысяч километров могут оказаться менее выгодной покупкой, чем машины с пробегом вдвое больше. Решающую роль играет не сам пробег, а условия эксплуатации и история обслуживания.

Покупка подержанного автомобиля с небольшим пробегом в 50–60 тысяч километров требует повышенного внимания. Специалисты предупреждают, что расхожее мнение о меньшем километраже как гарантии большого ресурса часто ошибочно. Именно на этом рубеже у многих современных моделей начинают проявляться первые серьезные и затратные неисправности. Дело в том, что гарантийный срок машина обычно проходит без проблем, а критические поломки нередко возникают сразу после его завершения. Зачастую первый владелец, осознавая скорые расходы на серьезное обслуживание, предпочитает продать автомобиль.

При этом аналогичная модель с пробегом в 150 тысяч километров зачастую оказывается надежнее. К такому рубежу основные конструктивные слабости модели обычно уже устранены в ходе предыдущих обслуживаний. Решающее значение имеет режим эксплуатации, сообщает «ФедералПресс».

Автомобиль, прошедший 150 тысяч километров преимущественно по трассе, изнашивается меньше, чем машина с пробегом в 50 тысяч, накопленным в плотном городском потоке с частыми короткими поездками. В загородном режиме двигатель работает в оптимальном стабильном состоянии, что продлевает его ресурс.

Таким образом, основным критерием при выборе должен быть не показатель одометра, а документально подтвержденная история обслуживания и реальное техническое состояние агрегатов. Автомобиль с большим, но честным пробегом может оказаться выгодным приобретением.