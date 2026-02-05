Ленобласть вошла в тройку лидеров рейтинга по цифровизации бизнеса

Ленинградская область заняла третье место в общероссийском рейтинге цифровизации бизнеса. За 2025 год инвестиции региона в системы интеллектуального видеонаблюдения выросли в шесть раз.

Регион вошел в тройку лидеров среди российских регионов по уровню цифровизации бизнеса, уступив только Москве. В регионе был отмечен высокий рост инвестиций в технологические решения.

Так, за прошлый год вложения в системы интеллектуального видеонаблюдения увеличились в шесть раз. На 50% возросло приобретение IoT-решений для умного учета в сфере ЖКХ, контроля логистики и обеспечения финансовой безопасности, сообщает «Невский проспект».

В список регионов-лидеров по цифровизации также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, Свердловская и Ростовская области, а также Республики Башкортостан и Татарстан.