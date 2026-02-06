Колесов рассказал о самом холодном дне текущей зимы в Петербурге

В ночь на шестое февраля на территории Санкт-Петербурга сохранялись сильные морозы, а температура воздуха опускалась ниже -20 градусов.

Ночью и утром в большей части Северной столицы прилегающих территориях отмечались сильные морозы. По данным начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, в Кронштадте, Ломоносове, Петергофе и Новосаратовке температура воздуха опускалась до -22…-24 градусов.

На центральной метеостанции Петербурга был зафиксирован показатель в -17,4 градуса, что приближается к самому низкому значению текущей зимы, добавил синоптик в своем Telegram-канале.

Колесов сообщил, что в течение дня температура медленно повысится, возможно до -12…-10 градусов. Однако с юга к Петербургу приблизилась облачность, которая может ограничить дневной прогрев.

Метеоролог отметил, что именно ясная погода предыдущего вечера способствовала понижению температуры во всем регионе.