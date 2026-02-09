Оскандалившаяся Долина сменила место регистрации после решения суда о выселении

Народная артистка Лариса Долина сменила место регистрации на двухкомнатную квартиру в районе Лефортово в Москве. Данные об изменении прописки появились после вступления в силу судебного решения о выселении певицы из ее бывшей квартиры в Хамовниках.

Новая регистрация

Лариса Долина сменила место постоянной регистрации. Теперь ее официальный адрес — двухкомнатная квартира в районе Лефортово в Москве. Информация о новой регистрации внесена в реестр 25 декабря 2025 года.

По данным Life, эта квартира в доме 1961 года постройки была приобретена певицей около 20 лет назад. Сама артистка заявляла, что никогда фактически не жила в этом помещении и не планирует туда переезжать. В настоящее время она арендует жилье в Москве.

Изменение прописки последовало за судебным решением о выселении. Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Долину, ее дочь и внучку из пятикомнатной квартиры в районе Хамовники, одновременно сняв всех троих с регистрационного учета по этому адресу. Решение подлежало немедленному исполнению.

Отметим, что 16 декабря 2025 года Верховный суд окончательно признал право собственности на эту квартиру за предпринимательницей Полиной Лурье, которая приобрела недвижимость за 112 миллионов рублей. Фактическая передача ключей ее представителю состоялась 19 января 2026 года.

Таким образом, регистрация в квартире в Лефортово стала для Долиной формальным юридическим адресом после утраты возможности быть прописанной в Хамовниках.

Международные активы

Помимо имущества в России, Лариса Долина владеет жильем за рубежом. Ей принадлежит квартира в латвийском курортном городе Юрмала, приобретенная в 2010 году с привлечением ипотечного кредита. Площадь апартаментов составляет 123,9 квадратных метра, а их местоположение характеризуется близостью к побережью Рижского залива.

По актуальным рыночным оценкам, стоимость подобной недвижимости превышает 27,4 миллиона рублей. Однако в 2024 году доступ артистки к этому активу был ограничен. После включения ее имени в санкционный список Европейского союза финансовые средства и имущество Долиной на территории Латвии были заблокированы.

Профессиональная активность

На 2026 год у артистки сформирован насыщенный гастрольный график из 21 выступления с февраля по ноябрь. В программу входят сборные концерты, посвященные памятным датам, таким как 90-летие Людмилы Гурченко, а также участие в театральных проектах. Долина занята в спектаклях «Фигаро» и «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» на сцене Театра на Таганке.

Кроме того, в афише указаны ее сольные концерты в столичных клубах и гастроли по российским городам с программой «Юбилей в кругу друзей. На бис!».

По мнению наблюдателей, такая активность может быть связана с необходимостью решения финансовых вопросов, включая накопление средств для покупки нового жилья в Москве. Ранее певица публично заявляла, что проживает в арендованной квартире и планирует приобрести собственное жилье.