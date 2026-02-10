Заячий остров в Петербурге начали украшать к китайскому Новому году

На стрелке Заячьего острова в Санкт-Петербурге начали устанавливать декорации к празднованию китайского Нового года.

Специалисты приступили к установке праздничных украшений к китайскому Новому году на стрелке Заячьего острова. Традиционные декорации доставили морем из китайской провинции Сычуань, считающейся родиной китайских фонариков, сообщает «Петербургский дневник».

Среди фигур находится символ наступающего года по восточному календарю красная лошадь, а также мифологические существа феникс и дракон. Монтажные работы планируется завершить 16 февраля, после чего украшения пробудут на стрелке две недели.

Отметим, что китайский Новый год (Чуньцзе) привязан к лунному календарю. В 2026 году праздник начнется 17 февраля. Празднование стартует в ночь с 16 на 17 февраля и традиционно продолжается до 3 марта, когда проходит фестиваль фонарей.