Фанаты вступились за Меган Маркл после споров о ее приглашении на гала-вечер

Появление Меган Маркл на благотворительном гала-вечере в Лос-Анджелесе вызвало споры о статусе ее приглашения. Поклонники герцогини Сассекской вступили в спор с критиками после того, как ее имя не обнаружили в официальном списке гостей.

Ход мероприятия и повод для дискуссии

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила ежегодный благотворительный гала-ужин Fifteen Percent Pledge Gala, который прошел на территории студии Paramount в Лос-Анджелесе. Мероприятие было посвящено поддержке бизнесов, принадлежащих чернокожим предпринимателям.

Артистка посетила вечер без принца Гарри и была одета в платье на заказ от американского дизайнера Чарльза Харбисона стоимостью примерно 8,5 тысячи долларов. После события в сети был распространен официальный флаер вечера. В списках почетных гостей и спонсоров имя Меган Маркл отсутствовало.

В перечне были указаны мать певицы Бейонсе Тина Ноулз, предпринимательница Эмма Гред, основательница организации Аврора Джеймс и еще одиннадцать персон. Это обстоятельство стало поводом для критических замечаний в адрес герцогини.

Ряд комментаторов в социальных сетях высказали предположение, что она могла получить доступ на мероприятие без формального приглашения от организаторов, сославшись на предыдущий аналогичный случай с показом Balenciaga в Париже.

Связь с организаторами

Преданные поклонники пары Сассексов активно вступили в полемику, защищая Меган Маркл. В социальных сетях и на форумах они выдвигали контраргументы, основанные на личных связях герцогини. Поклонники указывали на ее близкую дружбу с Тиной Ноулз, которая была главной почетной гостьей вечера, а также на отношения с ведущими мероприятия — Эммой Гред и Авророй Джеймс.

Напомним, что Меган Маркл ранее была соведущей Эммы Гред в одном из эпизодов подкаста. Исходя из этого, сторонники герцогини утверждали, что приглашение могло быть личным и неафишируемым, не требующим обязательного упоминания в официальных материалах.

Дизайнер платья Чарльз Харбисон после мероприятия опубликовал в социальных сетях фотографии и видео с Меган Маркл, сопроводив их восторженными комментариями о сотрудничестве.

Суть противоречий

Споры вокруг визита Меган Маркл на гала-вечер выходят за рамки частного случая и касаются более широкого вопроса о ее публичном статусе после выхода из состава работающих членов британской королевской семьи. Критики часто интерпретируют ее появления на важных мероприятиях как попытки сохранить медийное влияние и доступ к элитным кругам без формальных оснований.