В Тихвине прошли переговоры с новым руководством ферросплавного завода

Британские монархи на протяжении столетий неоднократно становились мишенями для покушений. От Порохового заговора XVII века до выстрела в принца Чарльза в 1994 году. Большинству правителей удавалось избежать гибели благодаря стечению обстоятельств, быстрой реакции охраны или ошибок нападавших.Покушения XIX–XX вековЗа 63 года правления королева Виктория пережила не менее семи покушений. Самое известное произошло в 1840 году — тогда монархии был 21 год. Эдвард Оксфорд дважды выстрелил в карету с королевой и принцем Альбертом, но обе пули не достигли цели. Нападавшего признали невменяемым. После нескольких лет принудительного лечения его отправили в Австралию, где он и прожил до конца жизни.Король Георг III подвергся нападению в 1800 году в Королевском театре. Бывший солдат Джеймс Хэдфилд произвел выстрел в монарха, но промахнулся. Стрелок также...