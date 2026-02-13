В Тихвине прошли переговоры с новым руководством ферросплавного завода

В Администрации тихвинского района состоялась рабочая встреча нового руководства Тихвинского ферросплавного завода с главой администрации и представителями профильных ведомств города и района.
Встреча носила ознакомительный характер и стала первым официальным контактом с новым руководством предприятия.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на предприятии, отметив ее сложный характер, а также рассмотрели возможные пути стабилизации положения. Представители «ТФЗ» обозначили первоочередные задачи и планы.
В совещании приняли участие
глава администрации Тихвинского района Алексей Викторович Брицун,
вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Егор Сергеевич Мищеряков,
начальник Департамента промышленной политики и инноваций Ленинградской области Анна Леонидовна Мишкинь,
генеральный директор ООО «ТФЗ» Сергей Валерьевич Савельев,
первый заместитель генерального директора Наталья Васильевна Маджар,
Участники выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии между «ТФЗ» и представителями органов власти и взаимной всесторонней поддержке.