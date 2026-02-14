В порту Петербурга задержали более 56 тонн зараженных нектаринов из Чили

Сотрудники Россельхознадзора в Большом морском порту Санкт-Петербурга не допустили к ввозу в Россию три партии нектаринов из Чили. Общий вес задержанного груза превысил 56 тонн.

Лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции возбудителя бурой монилиозной гнили. Это карантинное заболевание представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, поражая цветки, побеги, ветви и плоды растений. По словам специалистов, заболевание особенно активно распространяется в теплую и влажную погоду, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

В России данный вид гнили отнесен к особо опасным вредителям, поэтому ввоз зараженных фруктов строго запрещен. Выпуск всех трех партий нектаринов был остановлен для предотвращения распространения заболевания.