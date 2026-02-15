Адвокат раскритиковала проект об обязательном содержании мигрантами семей

Инициатива законодателей, обязывающая трудовых мигрантов обеспечивать свои семьи доходом не ниже прожиточного минимума, требует серьезной доработки.

Такое мнение в комментарии RuNews24.ru высказала вице-президент МОО «ЦСА «Сфера», адвокат Валерия Филиппова. Эксперт обратила внимание на саму формулировку требования. По ее словам, прожиточный минимум, рассчитанный на обеспечение лишь базовых физиологических потребностей — еды, одежды и коммунальных услуг, представляет собой лишь «природный уровень» существования.

Филиппова задается вопросом, почему законодатель, проявляя заботу о материальном положении семей мигрантов, оставляет без внимания необходимость соблюдения ими культурных норм и ценностей страны пребывания. Она полагает, что требования должны предъявляться не только к самим приезжим, но и к работодателям, а также к самой миграционной политике, допускающей въезд иностранцев с семьями.

Адвокат напомнила о важности «цивилизационного договора» в России, где смыслообразующей силой выступает культура. Без учета этой составляющей, по мнению эксперта, любое управленческое решение рискует оказаться неэффективным или даже вредным. В связи с этим озвученная инициатива видится ей недоработанной и нуждающейся в пересмотре на основе ценностного подхода.