Полиция задержала подозреваемого в краже 14 млн рублей из квартиры в Петербурге

Сотрудники полиции задержали в Махачкале 42-летнего подозреваемого в краже 14,5 миллиона рублей из квартиры в Приморском районе Санкт-Петербурга. Преступление было совершено в новогодние праздники.

По данным полиции, в период с 29 декабря по 2 января неизвестный отжал стеклопакет окна на первом этаже дома на Парголовском переулке и проник в квартиру. Злоумышленник похитил два миллиона рублей наличными и ювелирные изделия на сумму свыше 12,5 миллиона рублей.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 14 миллионов и 500 тысяч рублей. На основании кражи было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители при содействии местной полиции задержали подозреваемого в Махачкале 14 февраля. Задержанным оказался 42-летний ранее неоднократно судимый безработный житель Северо-Кавказского региона. Часть похищенного имущества была изъята, а фигурант заключен под стражу.