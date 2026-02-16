Крыши и парковки в понедельник от снега очистят в четырех районах

В четырех районах Санкт-Петербурга запланирована уборка снега в зоне платной парковки и очистка кровель многоквартирных домов 16 февраля. Автомобилистов просят учитывать временные ограничения.

По данным пресс-службы СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», снегоуборочная техника выйдет на улицы Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Северной столицы. Спортивной улицах, а также на Лиговском проспекте, Моховой и Разъезжей улицах.

В список адресов для работ вошли улица Декабристов, проспект Римского-Корсакова, 22–23 линии Васильевского острова, Большая Монетная и Спортивная улицы. Также запланированы работы на Лиговском проспекте, Моховой и Разъезжей улицах.

Одновременно коммунальные службы проведут очистку кровель от снега и наледи. Среди адресов — дома на набережной канала Грибоедова, Каменноостровском проспекте, улице Большой Зеленина, набережной реки Карповки, а также на улицах Маяковского, Рубинштейна и Некрасова.

Полный перечень адресов опубликован на официальном сайте ведомства.