Техногиганты стали маскировать углеродный след дата-центров

Технологические компании обвиняют в гринвошинге из-за заявлений о том, что искусственный интеллект помогает бороться с изменением климата. Фирмы намеренно смешивают понятия традиционного ИИ и генеративных моделей, чтобы скрыть растущий углеродный след своих дата-центров.

Исследователи нашли признаки гринвошинга в отчетах технологических гигантов. Они проанализировали 154 корпоративных документа и не обнаружили ни одного случая, когда популярные инструменты вроде Google Gemini или Microsoft Copilot приводили бы к серьезному и проверяемому снижению выбросов парниковых газов.

Энергетический аналитик Кетан Джоши провел параллель между тактикой IT-гигантов и поведением нефтегазовых компаний, которые десятилетиями преувеличивали потенциал своих инвестиций в возобновляемую энергетику. Большинство проанализированных заявлений основывались на отчетах Международного энергетического агентства, а также на корпоративных документах Google и Microsoft. В документах МЭА, посвященных потенциальным климатическим выгодам ИИ, примерно треть утверждений не имела доказательств. В отчетах Google и Microsoft большая часть «зеленых» обещаний не имела подтверждений, сообщает Москва.ру.

Специалисты указывают на принципиальную разницу между типами искусственного интеллекта. По словам эксперта по климату из платформы Hugging Face Саши Луччиони, вред планете наносят генеративные модели и большие языковые модели, потребляющие огромное количество энергии. Полезными для планеты считаются старые прогностические модели, работающие на других принципах. Анализ показал, что даже в случае с традиционным ИИ «зеленые» заявления опирались на слабые доказательства. Около 26% изученных утверждений ссылались на опубликованные научные работы, тогда как 36% не имели подтверждений вовсе.

Согласно прогнозам BloombergNEF, к 2035 году доля центров обработки данных в общем потреблении электроэнергии США достигнет 8,6%. МЭА предсказывает, что к концу десятилетия на них придется минимум 20% роста спроса на электричество в развитых странах. Один текстовый запрос к ChatGPT потребляет энергию, сопоставимую с работой лампочки в течение минуты, а генерация видео требует колоссальных мощностей.