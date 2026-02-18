Дирижер Карабанов рассказал о роли Петербурга в развитии военной музыки

В преддверии Дня защитника Отечества в Филармонии состоится лекция-концерт, посвященная истории военной музыки в России.

На мероприятии Дирижер и музыковед Алексей Карабанов расскажет о зарождении жанра и его расцвете в XIX веке. Основное внимание будет уделено периоду от реформ Антона Дерфельдта-отца до преобразований Николая Римского-Корсакова на посту инспектора хоров Морского ведомства.

Карабанов отметил, что военная музыка в России берет начало с реформ Петра I. Император лично занимался военными оркестрами, приобретал их за границей вместе с музыкантами.

По словам дирижера, каждый полк имел свой оркестр, но подготовка музыкантов занимала не меньше десяти лет и была дороже обучения стрелков. В Европе существовало негласное соглашение не трогать оркестрантов во время боя. Они шли впереди, задавая ритм движению и перекрывая музыкой грохот сражения, а на рукавах имели специальные отметки.

Однако турки этого правила не соблюдали. Эксперт привел пример из Русско-турецкой войны 1828–1829 годов. Ядро попало в оркестр лейб-гвардии Егерского полка, и музыканты замолчали. Выжившие встали и заиграли снова. Затем попало второе ядро, но оставшиеся продолжили играть, и дважды прогремело «ура». В память об этих паузах император Николай I утвердил исполнение марша полка с криками «ура», пишет «Петербургский дневник».

На лекции-концерте прозвучит флейта Николая II. Инструмент изготовлен из дерева, серебра и слоновой кости с гравировкой. Также представят записи, сделанные с Адмиралтейским оркестром к 300-летию Российской Императорской гвардии.

Карабанов отметил что в советское время военных оркестров оставалось много, их роль стала более церемониальной и концертной, но известны случаи, когда они поднимали полки в атаку. В феврале 1905 года под Мукденом полк капельмейстера Ильи Шатрова десять дней отражал атаки японцев. В последний бой солдат подняли под звуки марша, впереди оркестра с саблей шел Шатров.