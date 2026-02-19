Ягудин назвал провал Малинина на Олимпиаде неизбежным

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал провал Ильи Малинина в личном турнире на Олимпийских играх в Милане. Американец допустил грубые ошибки в пяти прыжковых элементах и откатился на пятое место.

В беседе с Sport24 Ягудин назвал несколько причин неудачи. Одной из них стала излишняя эксплуатация фигуриста в командных соревнованиях, где Малинин также откатал обе программы. Однако главной проблемой эксперт считает беспрецедентную шумиху вокруг спортсмена.

Он упомянул визиты рэпера Снуп Догга, исполнение сальто на льду, использование желтых шнурков, а также серию из 14 побед подряд. По мнению Ягудина, фигуристу следовало абстрагироваться от этого ажиотажа. При этом олимпийский чемпион полагает, что тотальное поражение пойдет Малинину на пользу, назвав его «очищением».

Также Ягудин высказался о выступлении россиянина Петра Гуменника. Эксперт подсчитал, что фигуристу не хватило всего трех баллов: в короткой программе он исполнил каскад 4–2 вместо 4–3, а в произвольной завершил прокат комбинацией 3–2.