Эксперт Ходченков рассказал о влиянии ИИ-агентов на рынок труда

Технологический предприниматель Евгений Ходченков заявил, что искусственный интеллект (ИИ) меняет структуру спроса на специалистов. По его словам, в России количество вакансий с ИИ-компетенциями выросло на 31%, а зарплаты таких работников увеличились на 16%.

Ходченков в беседе с RuNews24.ru прокомментировал влияние ИИ-агентов на рынок труда. По его словам, мировая практика подтверждает системный сдвиг. Так, в Британии их внедрили 66% компаний, в США — 48%. Почти 70% руководителей ждут больших перемен, 62% тестируют такие системы. Klarna сэкономила почти 700 тысяч рабочих часов в год с помощью ИИ.

Однако влияние технологий неоднозначно. Uber после внедрения искусственного интеллекта сократил около тысячи сотрудников, но эффективность выросла ограниченно, поскольку сложные задачи по-прежнему требуют человеческого участия.

Крупные российские компании внедряют ИИ-агентов для анализа процессов и ускорения принятия решений. Спрос на специалистов с ИИ-навыками достиг 200 тысяч вакансий, увеличившись на 18% за год. При этом на рынке представлено около 120 тысяч таких работников, добавил Ходченков.

Эксперт подчеркнул, что количество вакансий с ИИ-компетенциями выросло на 31%, зарплаты — примерно на 16%.

По словам предпринимателя, ключевой эффект для бизнеса заключается не в сокращении рабочих мест, а в изменении их содержания. Компании, внедряющие их раньше конкурентов, получат преимущество в скорости решений и масштабируемости.