Принц Уильям и Кейт вышли под проливной дождь ради встречи с толпой

Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушили протокол запланированного визита в Уэльс, остановив автомобиль под проливным дождем, чтобы поприветствовать сотни собравшихся поклонников. Пара находилась с однодневной поездкой в Поуисе в преддверии Дня Святого Давида.

Визит в Поуис

Принц и принцесса Уэльские начали свой визит с посещения общественного центра «Висячие сады» в городе Лланидлоэс, расположенного в центральной части Уэльса. Это пространство посвящено развитию творческих способностей и поддержке местных инициатив.

Уильяма и Кейт встретила толпа, размахивающая валлийскими флагами и нарциссами — традиционным символом страны. В кафе на территории центра пара заказала горячие напитки. Кейт выбрала капучино, а Уильям остановился на чае. Затем они присоединились к группе местных жителей, которые занимались изготовлением плакатов для предстоящего фестиваля, общаясь с ними на валлийском языке.

Уильям остановился у лотка с валлийским сидром, спросил совета у продавца и согласился попробовать напиток. Затем пара зашла на кухню, где повара готовили традиционные блюда к воскресным праздникам — валлийское рагу коул и местные пирожки.

Незапланированная остановка

После завершения официальной программы в Лланидлоэсе королевская пара должна была отправиться в Ньютаун для продолжения визита. Однако, сев в автомобиль, Уильям и Кейт приняли спонтанное решение: они остановили машину и вышли под дождь, чтобы поприветствовать собравшихся людей. Этот жест вызвал восторг у поклонников, многие из которых специально пришли, чтобы увидеть членов королевской семьи.

Уильям поиграл со школьниками в камень-ножницы-бумага и с радостью фотографировался с подростками. Кейт в это время разговаривала с теми, кто хотел поддержать монархию.

Среди них была 65-летняя Джилл Кристофидес. Она сказала принцу, что монархия в его руках в безопасности. Позже женщина пояснила журналистам, что, несмотря на недовольство в обществе, его готовность проводить время с людьми вызывает уважение.

Посещение галереи

Уильям и Кейт отправились в галерею Oriel Davies в Ньютауне. Кейт назвала это отличным способом находить друзей и делиться историями. В галерее маленькая девочка подарила принцессе самодельное ожерелье.

Потом пара заехала в культурный центр Хафан-ир-Афон. Принцесса пообщалась с активистками Mums Matter. Данная организация помогает женщинам с психическими трудностями после родов.