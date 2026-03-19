Роскомнадзор присвоил мессенджеру «Mакс» статус социальной сети

Мессенджер «Mакс» получил статус социальной сети с 18 марта 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. В ведомстве заявили, что начата регистрация каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков в этом мессенджере. Процедура проводится в соответствии с правилами, действующими с 1 ноября 2024 года. Владельцы страниц с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей обязаны передавать сведения о себе в Роскомнадзор для включения в специальный реестр.

Регистрация, по информации надзорного ведомства, позволяет владельцам защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории. Пользователи получают возможность убедиться в подлинности источника информации.

Для каналов и страниц с аудиторией свыше 10 тысяч пользователей, не включенных в реестр, действуют ограничения. Им запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Также другим каналам не разрешается распространять информацию из источников, подлежащих регистрации, но не внесенных в реестр.