Врачи спасли хаски после ДТП в Петербурге 

В Санкт-Петербурге ветеринары спасли хаски, получившего травмы в ДТП. Пес перенес четыре операции и несколько недель провел в реанимации.

В конце декабря в ветеринарную клинику Петербурга поступил хаски, сбитый автобусом. У животного диагностировали множественные переломы ребер, травмы таза и хвоста, повреждения грудной клетки, а также серьезные нарушения дыхания. Спасать пса пришлось в экстренном порядке, сообщает 360.ru.

Врачи установили дренажи, провели переливание крови, компьютерную томографию и операцию по восстановлению костей таза. За время лечения животное перенесло семь наркозов и четыре хирургических вмешательства, несколько недель провело в реанимации. После стабилизации состояния началась длительная реабилитация.

Лечением занималась врач интенсивной терапии Александра Малеева. Постепенно показатели пациента пришли в норму, боль отступила. Однако последствия травм сказались на подвижности. Хаски может ходить, но уже не так активно, как раньше. Когда состояние пса улучшилось, Малеева забрала его к себе и продолжила уход в домашних условиях. Сейчас животное восстанавливается и постепенно возвращается к привычной жизни.