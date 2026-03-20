Колесов сообщил петербуржцам о солнечных выходных без осадков

В Санкт-Петербурге ожидается потепление до 12 градусов в выходные. Благодаря антициклону на территорию города придет сухая и солнечная погоду.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, что облачность отойдет на восток, туман рассеется, появится солнце. В пятницу максимальная температура составит девять градусов.

По словам синоптика, к выходным атмосферный фронт сместится на восток. Погоду в регионе начнет определять антициклон, поэтому ожидается сухая и солнечная погода со слабым западным ветром.

Ночные температуры в Петербурге будут колебаться около нуля. В субботу возможен небольшой минус, а в воскресенье слабоположительные значения, добавил Колесов в своем Телеграм-канале.

Днем в субботу воздух прогреется до отметки в десять градусов, в воскресенье и понедельник до 12 градусов. В прибрежных районах восточной части Финского залива и Невской губе из-за западного ветра будет прохладнее. Столбики термометров остановятся на уровне семи градусов.