Юристы объяснили порядок выписки из квартиры перед продажей

Выписка всех зарегистрированных лиц из продаваемой квартиры является важным этапом сделки, прежде всего для покупателя.

Как пояснила юрист по вопросам недвижимости Елена Кульпина в беседе с 360.ru, если продавец откажется сниматься с регистрационного учета, это может привести к судебному спору. По этой причине покупатели часто требуют, чтобы продавец выписался до заключения договора купли-продажи.

Регистрационный учет регулируется законом «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». Согласно пункту 2 статьи 292 Гражданского кодекса, квартира переходит к новому владельцу по договору купли-продажи, а продавец обязан в установленный срок выписаться сам и снять с регистрации всех членов семьи.

Юрист по вопросам недвижимости и аренде жилья Елена Рудакова отметила, что от числа зарегистрированных жильцов зависит размер платы за коммунальные услуги по статьям, не зависящим от счетчиков (вывоз мусора, обслуживание общедомовой территории).

При продаже единственного жилья у собственника есть несколько вариантов. Он может оформить временную регистрацию у знакомых или в арендованном жилье. Для этого необходимо написать заявление о снятии с учета по старому адресу и приложить договор аренды или справку о проживании.

Особая ситуация возникает, если в квартире прописан несовершеннолетний. Такую недвижимость называют жильем с обременением. Рудакова подчеркнула, что выписать ребенка «в никуда» невозможно, это можно сделать только по решению суда. Поэтому покупатели обычно требуют, чтобы дети были выписаны до сделки. Если это не представляется возможным, юристы советуют отказаться от такой покупки во избежание проблем в будущем.

Если факт регистрации ребенка выяснился уже после сделки, новый собственник может выписать его через суд при условии, что ребенок не живет в квартире более года, его родители не оплачивают коммунальные услуги или имеют возможность зарегистрировать его по другому адресу. Дети до 14 лет должны быть прописаны с одним из родителей.